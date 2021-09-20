Появилось видео с места пожара на ледоколе "Ленин" в Мурманске

Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

ЧП на ледоколе "Ленин" сняли на видео. Напомним: атомоход, который находится на вечной стоянке в морском порту Мурманска, загорелся днем 20 сентября. Пожар произошел на нижней палубе. Известно, что причиной случившегося могли стать ремонтные работы.

Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. К счастью, языки пламени уже потушили, пострадавших нет. Тем временем транспортная прокуратура Северо-Запада проводит проверку - для объяснений вызвали собственника судна. Ведомство выяснит, соблюдались ли правила противопожарной безопасности на ледоколе.

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