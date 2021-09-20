Стала известна возможная причина пожара на ледоколе "Ленин" в Мурманске

Пожар на ледоколе "Ленин" ликвидировали. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Около двух часов дня 20 сентября по экстренной связи поступило сообщение, что на ледоколе "Ленин" случился пожар.

- По предварительным данным, возгорание произошло в одном из помещений на нижней палубе при производстве ремонтных работ. Судно пришвартовано к причалу в морском порту Мурманск, выведено из эксплуатации. Пострадавших нет. В настоящее время возгорание ликвидировано, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Ведомство начало проверку по факту случившегося.

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