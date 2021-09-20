Ольга Дзюба и Аркадий Амозов лидируют на довыборах в Совет депутатов Мурманска

Стал известны предварительные результаты довыборов в Совет депутатов Мурманска.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В ряде муниципалитетов Мурманской области прошли выборы в Советы депутатов. В том числе и в Мурманске, где два депутата ранее покинули свои кресла: Ольга Дзюба стала министром образования, а Сергей Веллер уехал из города.
Однако одному из них, видимо, предстоит вернуться в горсовет.
Как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов, по предварительным данным, на довыборах в Совет депутатов Мурманска лидируют Ольга Дзюба и главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи Аркадий Амозов.
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