Ольга Дзюба и Аркадий Амозов лидируют на довыборах в Совет депутатов Мурманска

Стал известны предварительные результаты довыборов в Совет депутатов Мурманска. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ряде муниципалитетов Мурманской области прошли выборы в Советы депутатов. В том числе и в Мурманске, где два депутата ранее покинули свои кресла: Ольга Дзюба стала министром образования, а Сергей Веллер уехал из города.

Однако одному из них, видимо, предстоит вернуться в горсовет.

Как сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Мурманской области Антон Богомолов, по предварительным данным, на довыборах в Совет депутатов Мурманска лидируют Ольга Дзюба и главный врач Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи Аркадий Амозов.

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