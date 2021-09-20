На морском вокзале в Мурманске буксиры исполнили "вальс"

Танец в Кольском заливе исполнили малые суда компании «МАСКО». Фото: ММТП

На прошлой неделе Мурманский морской торговый порт отметил свой 106-й день рождения. Венцом праздника стал «Вальс буксиров», который развернулся на морвокзале города. Танец в Кольском заливе исполнили малые суда компании «МАСКО».

Филигранное мастерство показали члены команд буксиров «Грумант» (капитан - Сергей Родионов), «Гелиос» (капитан - Николай Момотов) и «Канин» (капитан - Дмитрий Долиба).

- Это был наше первый опыт организации «Вальса буксиров» в морском порту Мурманска силами компании «МАСКО». Рады, что получилось! Будем надеется, что это войдет в традицию, - сказал генеральный директор АО «Малая судоходная компания» Александр Мальчков.

Красивое событие на воде стала отличным завершением праздника.

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