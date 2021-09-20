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Общество20 сентября 2021 14:37

Жительница Мурманска трижды приходила на выборы ради магнитиков

Пожилая северянка хотела подарить их подругам
Ника СВЕТЛОВА
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Нарушений на выборах в Мурманской области не было зарегистрировано.

Нарушений на выборах в Мурманской области не было зарегистрировано.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три дня с 17 по 19 сентября шло всероссийское голосование в Мурманской области. Явка составила 42%, причем около 50 тысяч северян проголосовали дистанционно.

Накал политической борьбы этих дней разбавили смешные случаи с избирательных участков. Так, на один из избирательных участков в Мурманске пришел заяц.

- Также на один из участков Мурманска в каждый из трех дней приходила пожилая женщина. Она хотела получить магнитики и подарить их подругам, - рассказали в общественном штабе по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан на выборах Мурманской области.

В целом трехдневное голосование в Мурманской области прошло без нарушений.

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