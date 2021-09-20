В Мурманске на избирательный участок пришел заяц

Правда, потом ушастый все же ушел. Фото: общественный штаб по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан на выборах.

В Мурманской области завершились трехдневные выборы. Пока идет подсчет голосов, можно вспомнить интересные моменты этих дней.

Так, на один из избирательных участков 17 сентября пришел заяц. Он долго сидел у забора спортивной площадки неподалеку и смотрел на голосующих.

- Его заметили у УИК № 36 на улице Туристов, 34а, - рассказал "КП"-Мурманск" член общественного штаба по мониторингу соблюдения избирательных прав граждан на выборах Алексей Шишко.

Правда, потом ушастый все же ушел.

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