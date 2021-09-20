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Здоровье20 сентября 2021 16:23

За сутки в Мурманской области 142 человека заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 20 сентября 2021 года
Наталья ЛОБАНОВАНаталья ЛОБАНОВА
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Выздоровели 54 259 северян, на лечении остается 14 771 пациент.

Выздоровели 54 259 северян, на лечении остается 14 771 пациент.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 20 сентября 2021 года, за последние сутки 142 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 71 030 человек, количество летальных исходов - 2000 (+9 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+50, всего 34 830), Североморск (+15, всего 6277) и Мончегорск (+18, всего 5059).

Выздоровели 54 259 северян, на лечении остается 14 771 пациент.

Напомним: через 2-3 недели в Мурманской области ожидают рост числа заболевших коронавирусом. В регионе готовятся к новой волне COVID-19.

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