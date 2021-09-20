Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 сентября 2021 года составило 2000 человек

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 20 сентября 2021 года достигло планки в 2000 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 265 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 142 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 71 030 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.

Напомним: через 2 - 3 недели в Мурманской области ожидают рост числа заболевших коронавирусом. В регионе готовятся к новой волне COVID-19.

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