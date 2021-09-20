В Мурманске рядом с будущими домами под расселение из Больничного городка строят гипермаркет

Фото: Первомайка, Мурманск / vk.com/murmansk_pervomai

На улице Бондарной в Мурманске должны появиться три дома под расселение жителей Больничного городка. Впрочем, процесс застопорился по ряду причин, в том числе из-за особенностей участков и изменения федерального законодательства в части экологии.

Впрочем, на месте сгоревшего в прошлом году заброшенного здания сейчас идет стройка. Северянам интересно, может, все-таки взялись за дома под расселение? Но, увы, здесь строят новый сетевой гипермаркет. И, кажется, он появится раньше, чем жилые проекты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2021 году ямочный ремонт пройдет в 300 дворах Мурманска. Губернатор Мурманской области сообщил, что деньги на работы найдут вне зависимости от позиции городских властей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru