Кольская АЭС присоединилась к Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче

Программа по энергосбережению и энергоэффективности на Кольской АЭС реализуется с 2011 года. Фото: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС

Кольская АЭС поддержала инициативу Минэнерго России и уже пятый год подряд принимает участие во Всероссийском ежегодном проекте "Вместе ярче". Фестиваль проходит в рамках социальной кампании по пропаганде энергосбережения и энергоэффективности в Мурманской области.

С 10 по 17 сентября в Информационном центре для школьников младших и средних классов специалисты Кольской АЭС провели занятия, направленные на формирование бережного отношения к природе, продемонстрировали современные энергоэффективные технологии, используемые в различных секторах экономики России. Старшеклассники познакомились с профессиями в сфере энергетики, а также пообщались за круглым столом с молодыми специалистами Кольской АЭС.

Заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов пояснил: «Очень важно чтобы школьники как можно раньше выработали у себя привычку экономить энергию в повседневной жизни, а также из первых рук получали информацию о современных энергосберегающих технологиях. Благодаря этому в нашей стране вырастет поколение, которое внесет свой вклад в повышение конкурентоспособности экономики России и решение глобальных экологических проблем».

Программа по энергосбережению и энергоэффективности на Кольской АЭС реализуется с 2011 года. В первую очередь это касается снижения расходов на потребляемые энергоресурсы. В частности, на Кольской АЭС был полностью осуществлен переход на светодиодное освещение в помещениях, произведена замена устаревшего остекления зданий, использованы новейшие технологии по теплоизоляции сооружений, оборудования и трубопроводов, снижено водопотребление на собственные нужды, организован раздельный сбор мусора.

В муниципальном образовании город Полярные Зори площадками для реализации проекта #ВместеЯрче стали также ПКР "Точка кипения", Центральная городская библиотека и Сельская библиотека н. п. Зашеек.

#КольскаяАЭС #ПолярныеЗори #ВместеЯрче

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