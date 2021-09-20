Мурманскую область проверили на вброс бюллетеней на выборах

ЦИК назвала регионы, где были зафиксированы нарушения - вбросы бюллетеней. Мурманской области в их числе нет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В России закончились трехдневные выборы. В Мурманской области с 17 по 19 сентября голосовали за новый состав Госдумы, Мурманской областной Думы, в ряде муниципалитетов - за депутатов горсоветов.

ЦИК назвала регионы, где были зафиксированы нарушения - вбросы бюллетеней. Мурманской области в их числе нет.

- В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов в шести субъектах РФ: Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области, - сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Напомним: в Мурманской области явка на выборы составила 42%.

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