Мурманскую область проверили на вброс бюллетеней на выборах

ЦИК назвала регионы, где были зафиксированы нарушения - вбросы бюллетеней. Мурманской области в их числе нет.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В России закончились трехдневные выборы. В Мурманской области с 17 по 19 сентября голосовали за новый состав Госдумы, Мурманской областной Думы, в ряде муниципалитетов - за депутатов горсоветов.
ЦИК назвала регионы, где были зафиксированы нарушения - вбросы бюллетеней. Мурманской области в их числе нет.
- В настоящий момент подтвердилось восемь случаев вбросов в шести субъектах РФ: Адыгея, Брянская, Ивановская, Кемеровская, Московская и Саратовская области, - сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Напомним: в Мурманской области явка на выборы составила 42%.
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