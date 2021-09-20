Через 2 - 3 недели в Мурманской области ожидают рост числа заболевших коронавирусом

В Мурманской области ситуация с коронавирусом стабилизировалась, однако есть риск роста числа зараженных за сутки. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области ситуация с коронавирусом стабилизировалась, однако есть риск роста числа зараженных за сутки. Об этом на оперативном совещании сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

- В Москве уже наблюдается рост числа заболевших. Через 2 - 3 недели придет к нам, - рассказал губернатор Андрей Чибис.

Поэтому систему здравоохранения Заполярья начинают готовить к новой волне. Сейчас же пока идет сворачивание ковидных коек.

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