Управляющие организации Мурманской области попали под уголовные дела за растрату 46 миллионов рублей

Сейчас органы следствия проводят предварительное расследование. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В отношении руководителей 7 управляющих компаний в Мурманской области возбудили уголовные дела по части 2 статьи 165 УК РФ. У них накопилась задолженность перед ресурсоснабжающими организациями.

- Как установили следственные органы, с 2015 по 2020 годы руководители управляющих организаций Кольского района, Полярного и Гаджиево незаконно удерживали и распоряжались деньгами, поступившими от населения в счет оплаты коммунальных услуг за поставленную тепловую энергию. Ресурсоснабжающим организациям причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму более 46 миллионов рублей, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Ранее органы полиции не раз принимали решения об отказе в возбуждении уголовных дел из-за отсутствия состава преступления. Однако после принятых прокуратурой Кольского района мер уголовные дела все же возбудили.

Сейчас органы следствия проводят предварительное расследование.

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