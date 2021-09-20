В Мурманской области план вакцинации от коронавируса выполнен на 53%

План по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен более чем на половину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области ситуация с коронавирусом стабилизировалась, однако в ближайшее время есть риск роста числа зараженных. Такая ситуация уже наблюдается в Москве, а через 2-3 недели может повториться и в нашем регионе.

При этом, как сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев, продолжается сворачивание ковидных коек. На прошлой неделе их стало меньше на 67, общее число - 370. Работает 1039 ковидных коек, в том числе 126 с ИВЛ и 877 с кислородом. Свободный коечный фонд составляет 23%.

- В Мурманской области работает 49 прививочных бригады, вакцинацию прошли 244 тысячи человек, что составляет 53% от плана. Напомним, надо привить 80% от взрослого населения без учета тех, у кого есть медотвод, - уточнил Дмитрий Панычев.

В регионе провели 1,231 тысячу ПЦР-тестов, 365 тысяч результатов пришли по СМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Для Мурманской области увеличили план по вакцинации населения от коронавируса. Теперь он составляет не 60%, а 80% от взрослого населения без медотвода (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru