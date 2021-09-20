Андрей Чибис: "Почему директора Фонда капремонта отпустили в отпуск?"

План по ремонту кровель в Мурманской области выполнен на 45%. Фото: Олег УКЛАДОВ

Сезон работ капремонта по кровлям и фасадам подходит к концу, однако результаты пока не самые впечатляющие. Так, по данным и.о. министра строительства Мурманской области Алексея Грачикова, план по кровлям выполнен только на 45%. Этот показатель раскритиковали в правительстве.

- Сколько раз говорить, что кровли надо делать летом? Много жалоб поступает на их состояние. Почему вы отпустили директора Фонда капитального ремонта в отпуск, если у вас 45% от плана? - обратился к Грачикову губернатор Андрей Чибис.

В ближайшие дни глава региона ждет от минстроя и фонда подробный разбор ситуации.

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