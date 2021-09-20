В Мурманске дополнительно сделают ремонт 134 дворов

В 2021 году в порядок должны привести свыше 300 дворов. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мурманске второй год подряд идет поддерживающий ремонт дворов благодаря поддержке областного бюджета. На 2021 год были запланированы работы почти в 300 дворах.

- 15 сентября завершился первый этап поддерживающего ремонта дворов. 134 двора дополнительно сделаем свыше намеченного плана. Эта тема - одна из самых актуальных и животрепещущих, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

При этом важно закончить ремонт до того, как выпадет снег.

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