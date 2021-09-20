Благодаря 141 инвестиционному проекту в Мурманской области будет создано 25 тысяч рабочих мест

В правительстве Мурманской области обсудили работу инвестпроектов в регионе. Фото: правительство МО

На оперативном совещании в правительстве Мурманской области 20 сентября обсудили работу инвесторов в регионе. Всего в Заполярье зарегистрирован 141 инвестпроект.

- Это почти 25 тысяч новых рабочих, 650 миллиардов рублей инвестиций. Обращу внимание, что надо переориентировать нашу образовательную программу под подготовку кадров для этих проектов, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Так, на прошлой неделе началась стройка якорного проекта в рамках развития Мурманского транспортного узла - терминала "Лавна". На этапе строительства он создаст 1200 рабочих мест, во время работы - 600 мест.

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