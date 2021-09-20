На Дне города в Мурманске выступит певица Zivert

Певица Zivert выступит в Мурманске 3 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В октябре Мурманск отметит 105-й день рождения. Празднование состоится в воскресенье, 3 октября.

- Мы решили сделать подарок - на Дне города выступит певица Zivert, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Также северян ждет шоу дронов.

Напомним: из-за пандемии коронавируса в этом году решили отказаться от мероприятий в помещениях, например, не будет традиционного концерта в ДК им. Кирова.

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