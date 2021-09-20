Явка на выборы в Мурманской области составила 42%

Явка в Мурманской области составила 42%.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С 17 по 19 сентября в Мурманской области проходило трехдневное голосование, северяне выбирали состав Госдумы, Мурманской областной Думы и Советов депутатов в ряде муниципалитетов.
- Явка составила более 42%, это один из самых высоких результатов по стране. Мурманская область впервые участвовала в дистанционном голосовании, почти 50 тысяч человек выбрали такую форму, 93% проголосовали. Мы в топ-3 по проценту проголосовавших через дистанционную систему, - сообщил на оперативном совещании 20 сентября губернатор Андрей Чибис.
В данный момент завершается подсчет голосов.
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