В Никеле в районе свалки бродит медведица с медвежатами

Рядом с Никелем бродит медвежья семья.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
Жителям Никеля и тем, кто приезжает туда, стоит хорошо подумать, прежде чем идти в лес: там бродят сразу несколько хищников.
- В районе поселковой свалки обнаружили медведицу с медвежатами, - сообщили в ЕДДС по Печенгскому округу.
Ранее самку с детенышами видели рядом с Кандалакшей.
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