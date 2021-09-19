В Никеле в районе свалки бродит медведица с медвежатами

Рядом с Никелем бродит медвежья семья. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Жителям Никеля и тем, кто приезжает туда, стоит хорошо подумать, прежде чем идти в лес: там бродят сразу несколько хищников.

- В районе поселковой свалки обнаружили медведицу с медвежатами, - сообщили в ЕДДС по Печенгскому округу.

Ранее самку с детенышами видели рядом с Кандалакшей.

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