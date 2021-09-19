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Здоровье19 сентября 2021 17:57

За сутки в Мурманской области 141 человек заболел коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 19 сентября 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
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Число зараженных за сутки в Мурманской области все еще превышает 100 человек за сутки.

Число зараженных за сутки в Мурманской области все еще превышает 100 человек за сутки.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 18 сентября 2021 года, за последние сутки 141 человек узнал о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 70 888 человек, количество летальных исходов - 1991 (+8 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+51, всего 34780), Кандалакшский район (+20, всего 5035) и Мончегорск (+20, всего 5041).

Выздоровели 54 227 северян, на лечении остаются 14 670 пациентов.

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