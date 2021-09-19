Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 сентября 2021 года составило 1991 человек

В Мурманской области уже несколько месяцев не было дней без умерших от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 19 сентября 2021 года - 1991 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 8 человек.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 263 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 141 новый случай заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 70 888 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Мончегорск и Кандалакшский район.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель Subaru из Мурманской области сбил лося на дороге в Ленобласти. В ДТП пострадал 15-летний пассажир иномарки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru