В Мурманске на проспекте Кольском сбили лису

Лису часто видели у остановки "Улица Кооперативная" в Мурманске [снимок носит иллюстративный характер]. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Вечером 18 сентября во время поездки корреспондент "КП"-Мурманск" заметил на проспекте Кольском в Мурманске - на спуске на остановки "Улица Кооперативная" к "Улица Беринга" - лису. Животное неподвижно лежало на проезжей части.

Ранее водители часто замечали лису на этом участке - она перебегала дорогу к сопкам. Увы, очередное путешествие через один из самых оживленных участков в Мурманске закончился для нее печально.

К слову, за сбитую лису, как и за других диких животных, установлен штраф. Правда, небольшой - 200 рублей.

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