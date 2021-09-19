На дороге Кола-Серебрянские ГЭС перевернулся "ГАЗ -66" с вахтовиками

ДТП произошло в 11 километрах от Туманного. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Утром 19 сентября серьезная авария произошла на дороге Кола-Серебрянские ГЭС. В 7.25 в 11 километрах от Туманного у реки Воронья перевернулась машина с людьми.

- Это был "ГАЗ -66" с кунгом для перевозки вахтовых рабочих. Всего в вахтовом автомобиле находилось 13 человек (работники ООО «Трансстрой»), они следовали на работу в район ветропарка. Пострадали 2 человека . Движение автотранспорта не перекрыто. Розлива топлива и возгорания нет. Всего привлечено 9 человек и 4 единицы техники, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Напомним: ветропарк у Териберки станет самым северным в мире. 18 сентября на этой же дороге перевернулась иномарка, пострадал один человек.

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