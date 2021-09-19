Старое КПП на дороге Мурманск-Североморск снесли

Старого КПП больше нет. Фото: скриншот видео
В 2015 году КПП на дороге Мурманск-Североморск упразднили. Причиной стало то, что Росляково присоединили к Мурманску, поэтому надо было сделать новый КПП уже за его пределами.
Вот уже шесть лет старый КПП стоял без дела. Но на этой неделе он ушел в историю - водители стали свидетелями, как пустующие здания сносят.
Многие североморцы отреагировали на это с грустью: для них этот КПП - часть истории. Да и к ныне действующему пункту пропуска есть вопросы: он меньше старого и обладает не такой хорошей пропускной способностью.
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