Старое КПП на дороге Мурманск-Североморск снесли

Старого КПП больше нет. Фото: скриншот видео

В 2015 году КПП на дороге Мурманск-Североморск упразднили. Причиной стало то, что Росляково присоединили к Мурманску, поэтому надо было сделать новый КПП уже за его пределами.

Вот уже шесть лет старый КПП стоял без дела. Но на этой неделе он ушел в историю - водители стали свидетелями, как пустующие здания сносят.

Многие североморцы отреагировали на это с грустью: для них этот КПП - часть истории. Да и к ныне действующему пункту пропуска есть вопросы: он меньше старого и обладает не такой хорошей пропускной способностью.

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