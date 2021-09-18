В районе бухты Долгая Щель потеряла ход лодка с четырьмя рыбаками

К спасательной операции привлечены 3 человека. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

В Баренцевом море потеряла ход рыбацкая лодка, на которой находятся четыре человека. Об этом сообщили в спасательном ведомстве.

- 18 сентября в оперативно-дежурную службу поступила информация, что в районе бухты Долгая щель (Печенгский округ) лодка с рыбаками потеряла ход, требуется помощь. На место убыли инспекторы ГИМС, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области. Всего к спасательной операции привлечено 3 человека, 1 единица техники.

Напомним: рыбаки с перевернувшегося катера в Баренцевом море не успели подать сигнал бедствия. Волна так быстро перевернула судно, что его пассажиры не смогли надеть спасательные жилеты.

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