На дороге "Кола-Серебрянские ГЭС" перевернулась Toyota, пострадал пассажир

По факту аварии проводится проверка. Фото: ГУ МЧС по МО

18 сентября в Мурманской области произошло серьезное ДТП с участием одной машины.

- По предварительной информации, в 12.50 в районе 6 километра автодороги "Кола-Серебрянские ГЭС", водитель автомобиля Toyota, двигаясь со стороны Мурманска в сторону Североморск-3, не справилась с управлением, из-за чего съехала в левый по ходу движения кювет. Машина опрокинулась, - сообщила "КП"-Мурманск" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В ДТП пассажир иномарки получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.

Напомним: в Мурманске произошла авария с участием Volkswagen и полицейского автомобиля. Пассажирку иномарки увезли в медучреждение.

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