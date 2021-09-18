В Кандалакше оцепили пятиэтажный дом из-за подозрительного предмета

Тревога оказалась напрасной. Фото: vk.com/kandaone

В Кандалакше жилой пятиэтажный дом на улице Кировской оцепили сигнальной лентой - под дворниками одной из припаркованных рядом машин нашли предмет, похожий на гранату.

Как сообщили в паблике "Кандалакша онлайн", на место ЧП стянуты сотрудники полиции и пожарной охраны.

Как уточнили нам в спасательном ведомстве, подозрения не оправдались.

- Потенциально опасный объект оказался не опасным, угрозы не представляет, - сообщил "КП"-Мурманск" начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Мурманской области Михаил Бурков.

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