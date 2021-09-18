За сутки в Мурманской области 144 человека заболели коронавирусом

На лечении остаются 14 588 пациентов. Фото: Олег Укладов

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 18 сентября 2021 года, за последние сутки 144 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 70 747 человек, количество летальных исходов - 1983 (+8 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+53, всего 34729), Кандалакшский район (+17, всего 5015) и Мончегорск (+23, всего 5021).

Выздоровел 54 176 северян, на лечении остаются 14 588 пациентов.

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