Потерявшая хозяев кошка из Мурманска провела в лесу 23 дня

Питомец потерялся на трасе Вологда-Медвежьегорск. Фото: Станислав Стрельников

История, закончившаяся счастливым финалом, произошла с мурманчанами и их любимицей-кошкой. Как сообщили северяне в паблике "Мурманск", 24 августа их усатый питомец потерялся на трасе Вологда-Медвежьегорск - тот выскочил из машины и убежал в лес куда глаза глядят.

- Поиски ни к чему не привели. Пришлось уехать в Мурманск без нее. Сколько слез было пролито - не передать! Сердце подсказывало, что она бродит где-то там. Через 4 дня поехал снова туда и опять безрезультатно, - рассказал Станислав Стрельников.

На счастье хозяев, рядом с трассой работали дорожные строители. Им оставили координаты для связи, на случай, если кошка все же появится в тех местах. И чудо случилось! Кошку заметили рабочие, поймали и передали настрадавшимся северянам. Оказалось, что мурлыка провела в лесу целых 23 дня.

- Теперь вся семья в сборе. Спасибо этим людям за доброту и отзывчивость. В наше время это редкость! Теперь питомец отъедается и отсыпается, - отметил мурманчанин.

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