Мурманская область обогнала Москву по проценту проголосовавших онлайн в первый день выборов

Всего явка с учетом ДЭГа и голосования традиционным способом составила 14,5% на 17 сентября. Фото: gov-murman.ru

Процент проголосовавших на выборах с помощью системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Мурманской области на 17 сентября оказался выше, чем в Москве. К такому выводу пришли участники видеомоста общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве со штабом Мурманска.

- Голосование идет достаточно спокойно, без каких-либо значимых эксцессов. 49 тысяч человек из 536 тысяч избирателей зарегистрировались на электронное голосование. Уже 67 % от тех, кто зарегистрировался в ДЭГе, проголосовали. Всего явка с учетом ДЭГа и голосования традиционным способом – 14,5% на вечер 17 сентября. Достаточно хорошие показатели, – сообщил губернатор Андрей Чибис.

Журналист Алексей Венедиктов отметил, что в отношении доли проголосовавших с помощью ДЭГ Мурманская область на данный момент «сделала» Москву – в столице электронным голосованием успели воспользоваться миллион человек, что в процентах от общего числа зарегистрированных в системе избирателей гораздо меньше.

По итогам первого дня голосования на выборах в Госдуму РФ и региональные парламенты Мурманская область заняла второе место среди регионов страны по проценту избирателей, проголосовавших онлайн.

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