В Мурманской области явка на выборы в Госдуму составила около 10%

Фото: vk.com/izbirkom51

В Мурманской области явка северян на избирательные участки, где проходят выборы в Госдуму и Мурманскую облдуму составила почти 10%. Об этом "СеверПост" сообщили в областной избирательной комиссии.

- При этом самая высокая явка - в Видяево, а в Мурманске проголосовали 5,5% избирателей, - уточнил избирком изданию.

Всего в Заполярье численность избирателей составляет 576 742 человека.

Проголосовать за кандидатов можно в любой из трех дней голосования – 17, 18 или 19 сентября.

Напомним, что в регионе создали 410 избирательных участков.

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