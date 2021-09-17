Погода в Мурманске на 18, 19 сентября 2021 года: до +11 градусов, без дождей

По Мурманской области ожидается преимущественно сухая, маловетреная погода. Фото: Наталья ЛОБАНОВА

На выходных погода порадует жителей Мурманской области отсутствием дождей, сильного ветра тоже не предвидится. Так что самое время отправится на прогулку, наслаждаясь прохладой и яркими красками осени.

- 18 сентября будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью слабый, переменных направлений, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до +5, местами заморозки до -3, днем +6+11 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшие дни погоду Кольского полуострова будет определять обширный Арктический антициклон, который располагается над Баренцевым морем и Северо-западным регионом России. По Мурманской области ожидается преимущественно сухая, маловетреная погода.

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