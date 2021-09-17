Жители Мурманска ради сохранения деревьев не согласились расширять детскую площадку

Собственники жилья были обеспокоены озеленением двора. Фото: администрация Мурманска

В Мурманске заканчивается реконструкция двора возле домов №46,48 и 50 на проспекте Ленина, а также у дома №9А на улице Академика Книповича.

Подрядчик уже обустроил ливневые канализации, установил фундаменты под опоры освещения, основания для детской и спортивной площадки, а также установил бордюры и заасфальтировал дорогу и тротуары.

Как оказалось, собственники жилья были обеспокоены озеленением двора. Северяне не захотели срубать несколько деревьев для расширения площадки детского игрового комплекса.

- Я с большим пиететом отношусь к нашим деревьям, потому что я знаю, что такое вырастить дерево на нашей Кольской земле. Но детей вырастить в городе сложнее, поэтому я думаю, что можно было бы пожертвовать двумя - тремя стволами рябин, но сделать полноразмерную детскую площадку. Мне кажется, что дети важнее, - прокомментировал ситуацию Nord-News зампредседателя Совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев.

На территории двора к концу месяца должны появиться современная детская площадка, зона для занятий спортом и новое уличное освещение.

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