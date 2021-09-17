"КП"-Мурманск" провела круглый стол по новым правилам сдачи экзамена на водительские права

Как теперь сдавать на права и что надо знать перед тем, как идти на обучение, читайте ближайшее время на нашем сайте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первом полугодии 2021 года были утверждены новые правила обучения в автошколах и сдачи экзамена на водительские права. Так, теперь ученики будут ездить по не спланированному маршруту, рядом с ними во время испытания будет сидеть не инструктор, а сотрудник ГИБДД, а в случа ДТП во время экзамена виноват будет начинающий водитель.

Станет ли после таких новшеств на дорогах больше уверенных и грамотных автолюбителей или же такие правила только мешают? Эти и другие вопросы мы обсудили с представителями автошкол и юристами во время круглого стола, который провела "Комсомольская правда"-Мурманск".

Как теперь сдавать на права и что надо знать перед тем, как идти на обучение, читайте ближайшее время на нашем сайте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Мурманска возмущены агитационными листовками в детских садах. В избиркоме Мурманской области рассказали, можно или размещать предвыборные материалы в дошкольных учреждениях (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru