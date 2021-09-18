В Мурманске автобус 6Т переходит на осеннее расписание

Горожан просят учесть изменения при построении маршрута. Фото: gov-murman.ru

В Мурманске автобус №6Т, следующий от кольца на улице Капитана Орликовой до ОМСЧ «Севрыба», переходит на осеннее расписание. Оно вступит в силу с понедельника, 20 сентября. Об этом сообщили в «Электротранспорте».

Горожан просят учесть изменения при построении маршрута. С осенним расписанием можно ознакомиться на сайте предприятия-перевозчика.

Также с 1 сентября на осеннее расписание уже переведены автобусы №1, 5, 10А, 11, 18, 19, 29, 33Р.

Напомним: прокуратура Мурманска проверит информацию о выгнанной из троллейбуса девочке. Аноним сообщил, что ребенка высадили за семь остановок до места назначения.

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