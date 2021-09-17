19 человек получили «Гектар Арктики» в Мурманской области

Как сообщили в региональном Росреестре, в Мурманской области наиболее популярна земля в Кольском районе. Фото: Антон ЗАБИРОВ

19 жителей Мурманска получили землю по программе «Гектар Арктики». Еще 358 договоров безвозмездного пользования уже отправлены для подписания. Также положительные решения о выделении земли приняты по 550 участкам.

Как сообщили в региональном Росреестре, в Мурманской области наиболее популярна земля в Кольском районе. Так, по данным на 15 сентября, на получение «гектара Арктики» поступило свыше 2000 заявок. Обращения как индивидуальные, так и коллективные. Отметим, что в рамках программы на учет поставлены 537 участков и зарегистрировано 19 договоров безвозмездного пользования. Сроки проведения регистрационных действий сокращены по максимуму – в течение 2-3 дней.

Напомним: программа «Гектар Арктики» реализуется в регионе второй месяц. По ней жители региона могут выбрать и получить в упрощенном порядке в безвозмездное пользование участок в Арктической зоне. Его площадь не превышает гектара на одного члена семьи. Земля может быть использовала для строительства дома или любой предпринимательской деятельности. Сейчас участниками программы становятся жители Мурманской области. А после 1 февраля любой россиянин сможет подать заявку на получение арктического гектара в Мурманской области.

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