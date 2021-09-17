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Общество17 сентября 2021 15:19

Средняя температура сентября в Мурманской области ниже нормы

Однако самым холодным за историю метеонаблюдений он не станет
Ника СВЕТЛОВА
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Бабьего лета жители Мурманской области в этом году не дождались, сентябрь по погоде больше напоминает октябрь.

Бабьего лета жители Мурманской области в этом году не дождались, сентябрь по погоде больше напоминает октябрь.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Бабьего лета жители Мурманской области в этом году не дождались - сентябрь по погоде больше напоминает октябрь.

- Беспросветная синева, все дни были ниже нормы от 2 до 5 градусов. Текущая температура месяца +5,6 - это ниже нормы на 3,2 градуса Самым холодным был сентябрь 1993-го - тогда средняя температура месяца составила +3,1. Повторить такое нереально, так как, похоже, в третьей декаде нас все же отпустит, - пишет паблик "Погода в Мурманске".

Напомним: в Хибинах уже выпал снег.

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