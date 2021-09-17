Обновленный интеллект-центр в Мурманске откроют в начале октября

В начале октября для северян распахнет свои двери обновленный интеллект-центр №9 в Мурманске. Фото: Правительство Мурманской области

В начале октября перед северянами распахнет свои двери обновленный интеллект-центр №9 в Мурманске.

Расположенный в центре Мурманска, он станет творческим пространством с конференц-залом, оборудованием для шитья, студией звукозаписи и даже гончарной мастерской. Помещения адаптированы для посещения людьми с ограниченными возможностями здоровья.

– Реконструкция этого помещения – очередной шаг в развитии мурманской библиотечной системы. В областном центре с 2007 года реализуется программа реновации библиотек, и, как результат, на сегодня все они стали современными интеллект-центрами, – отметил во время проверки хода работ заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Андрей Сысоев.

Во процессе ремонта филиала удалось увеличить площадь помещений и создать дополнительные пространства для развития новых направлений работы. Например, конференц-зал будет вмещать 80 человек, кроме того, оборудуют студию звукозаписи и фотосхемки, зал для неформального общения и коворкинга.

Интеллект-центр станет третьей по счету библиотекой модельного типа, которую модернизировали за счет муниципального бюджета. Открыть центр планируют к 105-летию города-героя, которое отметят 4 октября.

К слову, еще три городские библиотеки преобразились в рамках национального проекта «Культура».

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