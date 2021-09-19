Жители Мурманской области участвуют в конкурсе фотографий National Geographic «Дикая природа России»

В марте этого года стартовал традиционный конкурс National Geographic «Дикая природа России».

Среди номинантов есть и жители Мурманской области. Так, северянка с ником Любовь отправила на конкурс сразу 8 фотографий. От них может стать холодно, ведь там - зима, которая уже не за горами.

Еще пять работ загрузила Светлана Лебедева. На них заполярные дороги и пейзажи - мечта путешественников.

У Александры Коломиец тоже 8 снимков, но больше животных. Например, милые лисята на дороге в Кандалакшу.

Прием работ продлится до 29 сентября.

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