Туристы и жители Мурманской области пытаются разгадать загадку разбившегося на хребте Коттичорр вертолета

Загадка Ми-4 на склоне горы пока не разгадана. Фото: Андрей Константинов

Любые горы - это убийственная красота. Немало тех, кто решил покорить вершины, сложили на них свои головы. Причем речь не только о туристах, лыжниках и сноубордистах.

Так, опытный путешественник Андрей Константинов на своей странице в "ВКонтакте" поделился фотографиями разбившейся крылатой машины. Их он сделал летом во время восхождение по ущелью реки Вите в Монче-Тундре.

- Это Ми-4. С полетов такие машины сняты еще в середине 80-х. Кто-нибудь знает историю этого вертолета, который лежит там уже почти 40 лет? - спросил у друзей и заглянувших к нему на страницу Андрей Константинов.

Как он сообщил "КП"-Мурманск", рядом с погибшей крылатой машиной - на восточном склоне хребта Коттичорр, нет ни дорог, ни тропинок, да и зона заповедная. Так что ради красивых кадров туда идти нельзя, да и не разумно. Загадку Ми-4 лучше разгадывать дистанционно.

- Судя по характерной тогдашней раскраске для гражданской полярной авиации, он упал до 1973 года, - поделился с нами собеседник.

Может, тайна погибшего вертолета будет разгадана, если о ней узнает больше людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Мурманска возмущены агитационными листовками в детских садах. В избиркоме Мурманской области рассказали, можно или размещать предвыборные материалы в дошкольных учреждениях (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru