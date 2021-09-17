Выходные в Мурманской области пройдут без дождей

Синоптики из Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, какая погода будет в Мурманской области на выходных 18 и 19 сентября. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Синоптики Мурманского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали, какая погода будет в Мурманской области на выходных 18-го и 19 сентября.

- 18-19 сентября антициклон будет располагаться непосредственно над Cеверо-Западным регионом России. В этот период ожидается преимущественно сухая, маловетреная погода. Температура воздуха в дневные часы составит от +7 до +12 градусов, - рассказали в гидрометцентре.

Напомним: в Мурманской области сезон катания на склонах могут открыть раньше, чем обычно.

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