За сутки в Мурманской области 143 человека заболели коронавирусом

Выздоровел 54 121 северянин, на лечении остаются 14 507 пациентов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 17 сентября 2021 года, за последние сутки 143 человека узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 70 603 человека, количество летальных исходов - 1975 (+9 за сутки). Больше всего зараженных приходится на Мурманск (+52, всего 34676), Кандалакшский район (+14, всего 4998) и Мончегорск (+20, всего 4998).

Выздоровел 54 121 северянин, на лечении остаются 14 507 пациентов.

Напомним: для Мурманской области увеличили план по вакцинации населения от коронавируса. Теперь он составляет не 60%, а 80% взрослого населения без медотвода.

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