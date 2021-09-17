В Мурманской области должны проголосовать 576742 человека

Голосующих на участках обеспечивают масками, перчатками, ручками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

17 сентября стартовали трехдневные выборы. Северяне будут определять будущий состав Госдумы (от Заполярья баллотируются семь человек), Мурманской областной Думы (на 32 мандата заявились 428 человек), а также в ряде муниципалитетов проходят выборы в составы местных Советов депутатов.

В регионе открыты 410 участков. По данным избиркома, общее число избирателей в Мурманской области - 576742.

Голосующих на участках обеспечивают масками, перчатками, ручками.

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