В Мурманске водитель Mazda столкнулся на встречке с "КАМАЗом"

По факту аварии проводится проверка. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Ранним утром 17 сентября в Мурманске произошло серьезное ДТП, в котором пострадал человек.

-- По предварительной информации, в 5.10 в районе дома №7 по улице Челюскинцев водитель автомобиля Mazda выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с автомобилем "КАМАЗ", - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

После аварии водителя иномарки доставили в медицинское учреждение, откуда он ушел без осмотра. По данному факту проводится проверка.

Напомним: в Мурманске столкнулись троллейбус и грузовая машина. ДТП произошло у бывшего магазина "Океан" [видео].

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