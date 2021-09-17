Сезон катания на лыжах и сноуборде в Мурманской области может открыться раньше

Трассы для катания на склонах региона начнут готовить уже в октябре, начнут с искусственного оснежения.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Сентябрь 2021 года в Мурманской области выдался холоднее климатической нормы. Одним это не нравится, а для других - плюс. Ведь если осень почти как зима, то и лыжи со сноубордом уже можно доставать.
Трассы для катания на склонах региона будут готовить уже в октябре и начнут с искусственного оснежения.
- Искусственный снег в начале ноября, вероятно, ляжет на трассах и сформирует устойчивый покров для катания. Более точную дату открытия мы сообщим позже, но уверены, что это произойдет раньше, чем в прошлом году, - рассказали представители комплекса "Большой Вудъявр".
Напомним: в Хибинах уже выпал снег.
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