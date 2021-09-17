23 сентября Росреестр окажет бесплатную юридическую помощь жителям Мурманской области

Акция проводится с 9.30 до 17.00. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 23 сентября, сотрудники отдела правого обеспечения Управления Росреестра по Мурманской области проведут акцию «День бесплатной юридической помощи по услугам Росреестра». Проконсультироваться может каждый желающий.

- Северяне смогут получить ответы на интересующие их вопросы и юридическую консультацию по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав, государственному земельному надзору, по законодательству в сфере банкротства, - сообщили в ведомстве.

Для получения наиболее полной консультации лучше взять с собой документы по существу обращения.

Акция проводится с 9.30 до 17.00 по адресу: Мурманск, ул. Полярные Зори, д. 22, второй этаж. Для прохода в здание необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

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