"Мы слышали их клич": На полуострове Рыбачий с воздуха сняли стадо оленей

Туристы из других регионов, приезжающие в Мурманскую область, активно делятся в соцсетях кадрами из своих путешествий. Фото: Скриншот видео.

Туристы из других регионов, приезжающие в Мурманскую область, активно делятся в соцсетях кадрами из своих путешествий. Так, Ирина Лапина из Вологды показала пляж из ракушек гребешков на полуострове Средний.

А теперь она поделилась захватывающим видео, сделанным с квадрокоптера. Он летал над большим стадом оленей.

- Повезло нам увидеть такое большое стадо! Мы слышали клич оленей, их топот, были всего в 700 метрах! - написала Ирина Лапина в своем Instagram.

Напомним: рыбаки встретили на рыбалке росомаху с детенышами.

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