На избирательных участках в Мурманской области выдают маски, перчатки и ручки

Голосование проходит с учетом антиковидных требований. Фото: оперштаб

С 17 по 19 сентября Мурманская область будет участвовать вместе со всей страной в голосовании. В нашем регионе северяне могут выбирать состав Госдумы, Мурманской областной Думы и Советов депутатов в ряде регионов.

Напомним: в Заполярье создали 410 участков для голосования. Открылись они в 8.00, первые северяне уже проголосовали. С учетом пандемии коронавируса, всем пришедшим выдают маски, перчатки и ручки. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.

- На избирательном участке проведут термометрию, а также можно воспользоваться антисептиком для обработки рук. При голосовании на дому избирателю будет передан индивидуальный набор с бюллетенями, бланком заявления, маской, перчатками, шариковой ручкой, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу Мурманской области.

Мурманская область стала одним из семи регионов, где можно голосовать дистанционно, таким правом хотят воспользоваться 34 тысячи северян.

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