Проект планировки Больничного городка в Мурманске обойдется в 3,5 миллиона рублей

Площадь планируемой территории ориентировочно составляет 40 гектаров. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В 2021 году должно было начаться расселение жильцов Больничного городка в Мурманске, который ждет реновация. Однако строительство домов для этого затянулось из-за изменения в федеральном законодательстве.

При этом на сайте Госзакупок размещен конкурс на разработку проекта планировки и проекта внесения изменений в проект межевания территории Больничного района и 1 микрорайон. Стоимость работ оценили в 3,5 миллиона рублей, а выполнить их должны до 13 декабря 2021 года.

Стоимость работ оценили в 3,5 миллиона рублей, а выполнить их должны до 13 декабря 2021 года. Фото: Правительство Мурманской области

Площадь планируемой территории ориентировочно составляет 40 гектаров. В нее входят улицы Павлова, Куйбышева, Фролова, Полухина, Радищева, Чехова переулок Дальний, проезд Рылеева.

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